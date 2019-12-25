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Одноэтажный дом в Красносельском районе полностью выгорел
Сегодня, 13:10
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Одноэтажный дом в Красносельском районе полностью выгорел

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Сведения о пострадавших не поступали.

Около 11 утра в четверг, 19 августа, на пульт главного управления МЧС по Петербургу и Ленобласти поступило сообщение о пожаре на Аннинском шоссе, 27, в Красносельском районе. 

Прибывшие на место пожарные уточнили, что одноэтажный дом размером 5 на 6 метров полностью сгорел. В 12:43, примерно через полтора часа после поступления сигнала, пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали. Причины возгорания пока неизвестны. 

К ликвидации пожара привлекли 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

Ранее мы писали, что каршеринг въехал в столб у метро "Парк Победы".

Фото: Piter.tv

Теги: красносельский район, петербург, пожар
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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