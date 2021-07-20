В Невском районе построят более 1 млн квадратных метров жилья

Масштабная комплексная застройка с социальными объектами расположится между Дальневосточным проспектом и набережной Невы.

В Невском районе между Дальневосточным проспектом и набережной Невы построят более 1 млн квадратных метров жилья. Комплексный подход предполагает строительство не только ЖК "Цивилизация", но и социальных объектов, пишет "Строительный Петербург". Новый микрорайон осмотрел заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

С точки зрения соотношения цены и качества, я считаю, что это проект, который отвечает требованиям всех льготных программ по ипотеке по субсидированию ставки, в том числе для семей, у которых с 1 января 2018 года родился первый ребенок, там ставка 6 процентов, а сумма компенсации в теле кредита – 12 миллионов. Никита Стасишин, заместитель министра строительства и ЖКХ России

В планах застройщика ЛСР открыть в микрорайоне четыре детских сада, две среднеобразовательные и одну начальную школу.

К 2025 году, когда строительство всех домов будет завершено, будут построены все объекты социальной инфраструктуры, мы создадим здесь практически город, где будет все необходимое для комфортной жизни жителей. Юрий Константинов, генеральный директор "ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад"

Кроме того, на Октябрьской набережной построили ЖК "Pulse на набережной" с дворами без машин. Застройщик отреставрирует бывший ультрамариновый завод и особняк промышленника Г.И. Веге. На территории уже построили один детский сад, в планах – еще пять детских садов и две школы.

За счет того, что теперь новые разрешения на строительно-монтажные работы не получают без стопроцентной обеспеченности объектами инфраструктуры, в сложившийся дефицит больше не добавляется ни одного места ни в садах, ни в школах, ни в поликлиниках. Николай Линченко, вице-губернатор Петербурга

Фото и видео: Строительный Петербург