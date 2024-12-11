В Невском районе почти на 2 месяца ограничат движение по Большому Смоленскому проспекту

ГАТИ опубликовал подробности относительно перекрытия дорожной магистрали.

С 7 февраля в Невском районе Санкт-Петербурга вводятся временные ограничения движения транспорта. Причина — масштабные работы по установке временного ограждения на Большом Смоленском проспекте. Ограничения продлятся до 31 марта и затронут участок от улицы Бабушкина до проспекта Обуховской Обороны.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) напоминает, что подрядчики обязаны обеспечить безопасность пешеходов в зоне проведения работ. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты, чтобы избежать задержек. На месте будут установлены информационные щиты с указателями объездных путей.

Актуальную информацию о всех ограничениях, связанных с дорожными, строительными и ремонтными работами, можно найти на официальном сайте ГАТИ: http://gati-online.ru/.

Фото: Google Maps