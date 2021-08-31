В Невском районе обновили 1 км теплосетей на улице Цимбалина

В Петербурге завершили замену старых трубопроводов на современные.

В Санкт-Петербурге на улице Цимбалина в Невском районе завершена реконструкция 1 км теплосетей. Работы выполнило АО "ТЭК СПб". Об этом сообщил губернатор города.

Сети были построены еще в 1970-х годах и за последние годы на отдельных участках зафиксировали более 10 технологических нарушений. В ходе модернизации железные трубы заменили на коррозионностойкие гибкие с пенополиуретановой изоляцией.

Реконструкция проходила поэтапно, чтобы снизить неудобства для жителей. На время работ было установлено 600 метров временной теплосети. Сейчас ведется благоустройство территории, потребителей уже подключили к новым коммуникациям.

По словам Беглова, обновление инфраструктуры позволило повысить надежность и безопасность системы теплоснабжения. В 2024 году в Петербурге планируется модернизировать 280 км теплосетей. Работы продолжаются на улице Ткачей и в квартале Щемиловка.

Ранее сообщалось, что энергетики приступили к масштабной реконструкции тепломагистрали на Бассейной.

Фото: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга