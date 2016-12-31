В Невском районе неизвестный с ножом украл молочную смесь и убежал

Вооруженный грабитель украл из "Ленты" одну пачку молочной смеси.

В Петербургский супермаркет “Лента” ворвался вооруженный преступник, которому нужна была молочная смесь. Инцидент произошел 11 сентября около одиннадцати часов вечера. Информация об ограблении поступила в полицейский отдел номер 70 от сотрудников магазина.

По словам очевидцев, на Дальневосточном проспекте в “Ленту” вошел мужчина с ножом. Он забрал с прилавка молочную смесь, а после сбежал. Охрана до сих пор удивляется нелепости произошедшего.

Правоохранительные органы занимаются проверкой произошедшего и изучают материалы дела.