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В Невском районе неизвестный с ножом украл молочную смесь и убежал
Сегодня, 10:11
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lesjasap
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В Невском районе неизвестный с ножом украл молочную смесь и убежал

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Вооруженный грабитель украл из "Ленты" одну пачку молочной смеси.

В Петербургский супермаркет “Лента” ворвался вооруженный преступник, которому нужна была молочная смесь. Инцидент произошел 11 сентября около одиннадцати часов вечера. Информация об ограблении поступила в полицейский отдел номер 70 от сотрудников магазина.

По словам очевидцев, на Дальневосточном проспекте в “Ленту” вошел мужчина с ножом. Он забрал с прилавка молочную смесь, а после сбежал. Охрана до сих пор удивляется нелепости произошедшего. 
 
Правоохранительные органы занимаются проверкой произошедшего и изучают материалы дела. 
Теги: гипермаркет , дальневосточный проспект , лента
Категории: Новости СПб

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