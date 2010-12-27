В Невском районе на мусорке нашли труп без ног

Следов насильственной смерти на телене обнаружено.

Накануне, 7 сентября, жители Невского района обнаружили возле мусорных контейнеров тело мужчины без ног. Об этом сообщает "78.ру".

Как стало известно, сообщение о страшной находке поступило в полицию от прохожих с 1-го Рабфаковского переулка, которые нашли труп возле мусорных контейнеров около дома номер 6. Личность погибшего удалось установить, благодаря документам. Им оказался 39-летний уроженец Баку, который является инвалидом без ног.

Следов насильственной смерти на трупе не обнаружено. Его направили в морг на экспертизу. Следственный Комитет начал проверку по данному факту.

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