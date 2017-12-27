В Невском районе прохожие нашли труп мужчины

По предварительным данным петербуржец выпал из окна.

Утром 28 января в Невском районе Санкт-Петербурга прохожие под окнами многоэтажки заметили тело мужчины.

Страшную находку обнаружили около дома по улице Джона Рида. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, звонок в отделение полиции поступил в 10:20. На месте происшествия оперативники исследовали труп мужчины. По предварительной версии он выпал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже.

На месте происшествия работают криминалисты. Тело доставили в морг для установления точной причины смерти. Личность погибшего устанавливается.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург