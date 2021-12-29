В Невском районе сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в совершении кражи

Росгвардейцы доставили подозреваемого в отдел полиции.

Накануне днем сотрудники отдела вневедомственной охраны по Невскому району на улице Подвойского задержали ранее неоднократно судимого гражданина, подозреваемого в совершении кражи кабеля. Об этом сообщили в пресс-службе УВО.

Росгвардейцы находились на маршруте патрулирования, когда увидели прохожего, который имел при себе около 25 метров силового кабеля. Мужчина заметил патруль и попытался скрыться во дворе соседних домов, но был остановлен.

Подозреваемого в краже ранее судили за грабеж и мошенничество. Сотрудникам ведомства он не смог объяснить, откуда у него кабель, явно нервничал и путался в показаниях.



Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Фото: Piter.tv