В Невском районе Петербурга обновили 200 метров канализационного коллектора

Ремонт продлится до конца 2025 года.

Реконструкция канализационного коллектора протяженностью 1600 метров ведется в Невском районе Петербурге на двух участках – по Глазурной и Глиняной улицам. На данный момент сделано более 200 метров, рассказали в пресс-службе вице-губернатора Сергея Дрегваля сегодня, 18 августа.

Диаметр сооружения составляет от 2700 до 3200 мм. Ремонтируют и сам коллектор, и шахту. Проект улучшит экологическую ситуацию в городе и исключит риски разрушения канала.

Работы выполняют с применением бестраншейной технологии: специалисты формируют "новую" трубу в действующем сооружении. В целях безопасности реконструкцию приостанавливают при неблагоприятных погодных условиях.

Ремонт продлится до конца 2025 года.

Ранее на Piter.TV: вторую ветку главного коллектора построят в Петербурге.

Фото: пресс-служба Комитета по энергетике