В Непале разбился самолет с 72 пассажирами на борту

В Непале разбился пассажирский самолет ATR 72. Об этом сообщает издание The Kathmandu Post.
Инцидент произошел 15 января в городе Покхара. Самолет выполнят рейс в Катманду. На его борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины крушения воздушного судна выясняются.
Аэропорт закрыт, ведутся спасательные работы. По последним данным, количество погибших в результате инцидента составляет до 45 человек. Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал созвал экстренное заседание кабинета министров
Ранее мы сообщали, что почти 30 рейсов не смогли приземлиться в Пулково.
Видео: Telegram / ONT NEWS
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