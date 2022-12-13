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В Непале разбился самолет с 72 пассажирами на борту

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Причины крушения воздушного судна выясняются.

В Непале разбился пассажирский самолет ATR 72. Об этом сообщает издание The Kathmandu Post.

Инцидент произошел 15 января в городе Покхара. Самолет выполнят рейс в Катманду. На его борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины крушения воздушного судна выясняются.

Аэропорт закрыт, ведутся спасательные работы. По последним данным, количество погибших в результате инцидента составляет до 45 человек. Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал созвал экстренное заседание кабинета министров

Ранее мы сообщали, что почти 30 рейсов не смогли приземлиться в Пулково.

Видео: Telegram / ONT NEWS

Теги: жертвы, крушение, непал, самолет
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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