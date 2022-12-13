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Почти 30 рейсов не смогли приземлиться в Пулково
Сегодня, 19:45
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Почти 30 рейсов не смогли приземлиться в Пулково

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Сейчас негативных метеоусловий на аэродроме не наблюдается. Все взлёты и посадки выполняются штатно, отметили в пресс-службе. 

В аэропорт Петербурга прилетело 13 самолетов, еще 14 готовятся к вылету в город. Об этом в пятницу, 13 января, рассказали в пресс-службе "Воздушных ворот Северной столицы".

Сегодня на запасные аэродромы отправили 27 рейсов, гавань работает в обычно режиме. Сейчас негативных метеоусловий на аэродроме не наблюдается. Все взлёты и посадки выполняются штатно, отметили в пресс-службе. 

Напомним, что воздушное судно должно было выполнять рейс Петербург-Мурманск, но не смогло взлететь из-за сильного ветра. Самолёт снесло со взлётно-посадочной полосы, он проскользил по рулежной дорожке. Решением экипажа пассажиров вернули на аэровокзал.

Ранее прокуратура начала проверку после инцидента со взлётом самолёта в Пулково. Сообщается, что ни один из пассажиров в результате происшествия не пострадал.

Фото: Piter.tv
 

 

Теги: ветер, пулково, рейсы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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