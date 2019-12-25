В Ненецком автономном округе 56% проголосовали против поправок в Конституции

Общее количество избирателей в НАО — 37 490 человек.

В Ненецком автономном округе 56% избирателей проголосовали против поправок в Конституции. Об этом говорят данные с местных участков.

По информации регионального избиркома, "против" поправок отдали голос 12 074 человек, это 55,9% от голосовавших в НАО. Одобрили поправки 43,7% участников голосования.

Избирателям на участках было выдано 21 879 бюллетеней, в ящики при этом опустили только 21 853 бюллетеня. Комиссии признали 212 бюллетеней недействительными.

Общее количество избирателей в НАО — 37 490 человек.

Ранее в ЦИК оценили обстановку проведения голосования по Конституции.