Рассчитывать на поддержку могут молодые семьи, воспитывающие одного и более детей.

Молодые семьи оленеводов в Ненецком АО будут получать "чумовой капитал". Об этом сообщил глава региона Юрий Бездудный в своем Telegram-канале.

По его словам, рассчитывать на поддержку могут молодые семьи, воспитывающие одного и более детей. Бездудный уточнил, что возраст мужа и жены в таких семьях должен быть от 18 до 35 лет. Они смогут получить компенсации на покупку или строительство традиционного жилья и других построек, необходимых для осуществления традиционных видов хозяйственной деятельности тружеников тундры.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге зафиксирован рекордный рост зарплат на рынке труда.

Фото: Telegram / БЕЗДУДНЫЙ LIVE