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В Нахимовском училище обнаружили мумию
Сегодня, 10:34
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nastya960
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В Нахимовском училище обнаружили мумию

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Бывшие офицерские дачи Нахимовского училища находятся в Выборгском районе Ленобласти.

В деревянном здании бывшей дачи офицеров Нахимовского училища нашли иссохший труп неизвестного мужчины. Об этом сообщают городские СМИ.

В поселке Пушное мумию нашел нынешний комендант военного учебного заведения. В четверг, 23 августа, он вскрыл дверь бывшей офицерской дачи и увидел там труп без штанов и обуви. На теле была только синяя толстовка. 

Комендант предположил, что это может быть сторож (1955 г.р.), который в прошлом году сдал ключи от дачи и якобы уехал в Петербург. После этого о нем ничего не было известно. 

В июне в Шлиссельбурге рабочие нашли в земле мумию со шпагой и пистолетами.

Фото: Мурман Романов/ ВК

Теги: выборгский район , мумия , нахимовское училище , пушное
Категории: Лента новостей Новости СПб Выборг

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