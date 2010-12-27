В Нахимовском училище обнаружили мумию

Бывшие офицерские дачи Нахимовского училища находятся в Выборгском районе Ленобласти.

В деревянном здании бывшей дачи офицеров Нахимовского училища нашли иссохший труп неизвестного мужчины. Об этом сообщают городские СМИ.

В поселке Пушное мумию нашел нынешний комендант военного учебного заведения. В четверг, 23 августа, он вскрыл дверь бывшей офицерской дачи и увидел там труп без штанов и обуви. На теле была только синяя толстовка.

Комендант предположил, что это может быть сторож (1955 г.р.), который в прошлом году сдал ключи от дачи и якобы уехал в Петербург. После этого о нем ничего не было известно.

В июне в Шлиссельбурге рабочие нашли в земле мумию со шпагой и пистолетами.

Фото: Мурман Романов/ ВК