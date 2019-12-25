В Карабахе сообщили о раненных при атаке Азербайджана

Ранее Баку заявил о провокации со стороны Армении.

В Нагорном Карабахе сообщили о трех раненных при атаке со стороны Азербайджана. Соответствующее заявление сделала пресс-служба Минобороны непризнанной НКР. Известно, что пострадавшими считаются три военнослужащих-резервиста.

11 декабря примерно в 20:40 по местному времени (19:40 по московскому времени) противник предпринял попытку атаки на боевые позиции Армии обороны , дислоцированные на южном направлении. В результате завязавшейся перестрелки огнестрельные ранения различной степени получили трое резервистов. Их жизни ничего не угрожает сообщение Минобороны Нагорно-Карабахской республики

В ведомстве опровергли данные, которые распространяют военные из Баку. По данным Азербайджана, армянские солдаты устроили вооруженную провокацию на территории Гадрудского участка. Они отметили, что в результате операции был ранен военнослужащих Азербайджана.

Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитой.

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