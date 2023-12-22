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Пашинян предупредил о риске начала войны с Азербайджаном до конца недели

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В Ереване назвали условие, которое приведет к новому конфликту с Баку.

В конце текущей недели может начаться война между Арменией и Азербайджаном в том случае, если Ереван не пойдет на компромисс с Баку по вопросу приграничных сел-эксклавов советских времен. Соответствующее заявление сделал в ходе общения с населением страны премьер-министр Никол Пашинян. Иностранный чиновник провел встречу с жителями приграничных населенных пунктов, размещенных в Тавушской области. Он объяснил гражданам, что власти Армении должны передать эти территории под управление Баку. Глава правительства отметил, что на стороне оппонентов выступает Турция.

Теперь мы можем уйти отсюда, пойдем и скажем Азербайджану, что нет, ничего не собираемся делать. Это значит, что в конце недели начнется война.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Ереван увидел регресс по некоторым статьям мирного договора с Баку.

Фото и видео: Sputnik Армения - Новости

Теги: азербайджан, армения, никол пашинян
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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