Ереван увидел регресс по некоторым статьям мирного договора с Баку

Арарат Мирзоян оценил соглашение, которое требуется подписать с Азербайджаном.

Армянская сторона видит регресс по некоторым статьям текста мирного договора с Азербайджаном. Соответствующее заявление сделал глава местного министерства по иностранным делам Арарат Мирзоян в ходе совместной пресс-конференции с греческим коллегой Йоргосом Герапетритисом в Ереване. Дипломат пояснил СМИ, что в основу документа должен лечь принцип взаимного "недвусмысленного признания" территориальной целостности обеих стран

Я бы сказал, что в содержательном смысле в азербайджанских предложениях мы видим регресс по некоторым статьям текста, и некоторый прогресс по ряду других направлений. Вопрос, по которому нужна максимальная конкретика, и окончательный мирный договор должен ее обеспечить. Арарат Мирзоян, глава МИД Армении

Дополнительно власти в Армении полагают, что в вопросах неприкосновенности границ, территориальной целостности и делимитации не может быть неопределенности. В противном случае возникнет плодородная почва для дальнейших агрессий и эскалаций кризисов в регионе. Арарат Мирзоян пояснил, что важно обеспечить такой договор, в котором мир невозможно будет поставить под сомнение.

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Фото и видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Armenia