В НИИ гриппа оценили эпидемиологическую обстановку в Петербурге

Пик гриппозной инфекции врачи ожидают в конце декабря и начале января.

В НИИ гриппа имени Смородинцева рассказали как в Петербурге складывается эпидемиологическая обстановка. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Исполняющий обязанности директора научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов заявил, что обстановка с гриппом в Петербурге "спокойная".

Пока мы регистрируем единичные случаи на страну Дмитрий Лиознов

Отмечается, что сейчас регистрируются в основном другие респираторные инфекции. Пик гриппа в Северной столице ожидается в конце декабря и начале января.

Фото: Piter.TV