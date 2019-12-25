В НИИ гриппа оценили эпидемиологическую обстановку в Петербурге

В НИИ гриппа имени Смородинцева рассказали как в Петербурге складывается эпидемиологическая обстановка. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Исполняющий обязанности директора научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов заявил, что обстановка с гриппом в Петербурге "спокойная".
Пока мы регистрируем единичные случаи на страну
Дмитрий Лиознов
Отмечается, что сейчас регистрируются в основном другие респираторные инфекции. Пик гриппа в Северной столице ожидается в конце декабря и начале января.
Фото: Piter.TV
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