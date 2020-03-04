В НАТО решили усилить меры безопасности критически важной инфраструктуры после ЧП на "Северных потоках"

Йенс Столтенберг сообщил об увеличении численности сил НАТО на Востоке.

Министры обороны НАТО решили усилить меры безопасности критически важной инфраструктуры своего альянса после чрезвычайных происшествий, которые зафиксированы на "Северных потоках". Об этом журналистам на пресс-конференции в Брюсселе рассказал генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг. Чиновник выступил по завершению двухдневного саммита министров оборонных ведомств. Он добавил, что страны-члены также увеличат собственные запасы вооружений, боеприпасов и необходимой техники.

Сегодня мы приняли решение … ускорения процесса оборонного планирования НАТО, чтобы обеспечить промышленность долгосрочным спросом, необходимым для увеличения производства. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Министры обороны НАТО увеличивают численность сил сверхбыстрого реагирования на Восточном фланге. В частности, на территории теперь располагается восемь боевых групп (от Балтийского моря до Черного моря). Эти силы могут быть увеличены до бригады.

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Фото и видео: YouTube / phoenix

