Генсек НАТО призвал Лукашенко перестать вовлекать Белоруссию в конфликт на Украине

Йенс Столтенберг призвал Белоруссию "не быть плацдармом" России.

Генеральный секретарь НАТО призвал Йенс Столтенберг призвал белорусского президента Александра Лукашенко перестать вовлекать Белоруссию в конфликт на Украине и помогать России. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе брифинга с журналистами перед началом заседания министров оборонных ведомств Североатлантического альянса, проводимого в Брюсселе. Эксперт ждет от Минска "отказа от соучастия" в региональном конфликте. По мнению генсека, территорию Белоруссии Москва использует в качестве плацдарма для запуска ракет по соседнему государству (Украине).

Мы видели, как Белоруссия была использована в качестве плацдарма для запуска ракет по Украине. И президент Белоруссии должен прекратить поддерживать военные усилия России. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Напомним, что еще 10 октября белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что руководство НАТО и ряда европейских стран рассматривает варианты возможной агрессии против его республики. Он добавил, что Запад даже не исключает нанесение ядерной атаки.

Столтенберг: НАТО сделает акцент на поставках систем ПВО Украине.

Фото и видео: NATO News