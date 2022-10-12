Столтенберг: НАТО сделает акцент на поставках систем ПВО Украине

Генсек блока рассказал о том, какую помощь страны окажут Киеву дальше.

НАТО сделает акцент на поставках противовоздушный оборонных систем Украине. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами сделал генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг. Чиновники выступил перед открытием заседания министров военных ведомств стран блока. Средства ПВО генсек счел в поддержке киевского режима основным приоритетом.

Сегодня мы проведем встречу с министром обороны Украины Резниковым в рамках возглавляемой США Контактной группы по Украине, а на ужине министров НАТО, где мы будем обсуждать. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Йенс Столтенберг пояснил, что Украине нужно "больше ПВО разного типа". за счет данного вида оружия страна будет способна защитить собственные гражданские объекты инфраструктуры и мирное население. В НАТО считают, что это особенно важно в условиях недавней "беспрецедентной эскалации" кризиса со стороны Москвы.

Генсек НАТО ушел от ответа на вопрос, считает ли он Россию "спонсором терроризма".

Фото и видео: YouTube / Right Now