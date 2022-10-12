Генсек НАТО ушел от ответа на вопрос, считает ли он Россию "спонсором терроризма"

Йенс Столтенберг обвинил Москву в военных преступлениях.

Генеральный секретарь НАТО ушел от ответа на вопрос, считает ли он Россию "спонсором терроризма". Соответствующее заявление Йенс Столтенберг сделал в ходе брифинга с журналистами в Брюсселе, выступая в преддверии заседания министров по обороне, который запланирован на 12 и 13 октября. В ответ на вопрос одного из корреспондентов чиновник объявил о том, что Россия повинна в нападении на киевский режим, в военных преступлениях и обстреле мирных жителей и гражданской инфраструктуры.

Напомним, что еще в сентября Белый дом говорил о том, что решение администрации США не вносить Россию в американский список стран - спонсоров терроризма является окончательным. Ранее с подобным призывом к властям обратились некоторые члены Конгресса. В МИД РФ прокомментировали ситуацию. Мария Захарова отметила, что подобные меры являются "мерами идиотического характера".

Столтенберг: поддержка НАТО играет ключевую роль в ситуации вокруг украинского конфликта.

Фото и видео: YouTube / NATO News