Во вторник российские самолеты сопровождали представители Румынии, Болгарии и Турции.

В НАТО испугались российских Ту-22МЗ, пролетающих над Черным морем. Об этом сообщило агентство Agerpres со ссылкой на представителя Министерства обороны Румынии Константина Сыпина. Чиновник рассказал, что местные ВВС 19 мая сопроводили четыре истребителя из РФ. Самолеты летали над акваторией Черного моря около воздушного пространства Североатлантического альянса.

Румынские, болгарские и турецкие ВВС выполнили вчера задачу военной полиции в то время, как четыре российских самолета проследовали близ воздушного пространства НАТО Константин Сыпин, представители Минобороны Румынии

Иностранец добавил, что российские истребители все время находились в международном воздушном пространстве и не пересекали запрещенную черту. Экипажи самолетов были в зоне, в которой иностранные военные могут требовать от них идентификации. На сопровождение Ту-22МЗ Румыния направила два МиГ-21. После того, как самолеты вышли из государственной зоны ответственности, сопровождение самолетов из РФ передали болгарским коллегам на МиГ-29. После этого операция выполнялась двумя турецкими F-16.

Герой России назвал причину крушения Су-27 в Черном море.

Фото: Henrik Gebhardt

Видео: Youtube/ Минобороны России