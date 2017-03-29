В НАК заявили, что целями спецслужб Украины стали объекты транспорта РФ вблизи зоны СВО

Александр Бортников обсудит вопросы безопасности транспортной инфраструктуры в зоне СВО.

Целями украинских спецслужб и киевских националистов являются нарушение транспортного сообщения у зоны проведения специальной военной операции, а также создание препятствий для воинских перевозок России. Соответствующее заявление на профильном заседании сделал руководитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников. Вместе с коллегами он обсудил актуальную повестку для по обеспечению антитеррористической безопасности страны, транспортного комплекса в условиях организации СВО.

Целями украинских спецслужб и националистических формирований являются нарушение транспортного сообщения, прежде всего, вблизи зоны проведения СВО, создание препятствий для воинских перевозок и срыв снабжения новых российских регионов. информационный релиз НАК

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