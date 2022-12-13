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В Мурманске два человека пострадали из-за упавшей новогодней елки

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По факту произошедшего начата проверка.

В российском городе Мурманске травмировались два человека из-за падения новогодней ели. Инцидент зафиксирован вблизи местного железнодорожного вокзала. Об этом рассказали представители транспортного управления правооранительных органов о Северо-Западному округу страны. В настоящее время ведется проверка по факту случившегося. Известно, что пострадавшим оперативно была предоставлена медицинская помощь, вызвана бригада медиков скорой помощи. По предварительным сведениям, пациенты получили незначительные повреждения. Напомним, что в понедельник 9 января 2023 года в Мурманске сильный ветер достигал до 22 метров в секунду. Из-за сильны порывов ветра и метели властями закрыта дорога Заполярный-Сальмиярви.

В "Севкабель Порту" можно увидеть футуристическую елку из лайков.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: елка, мурманск, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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