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В Муринском парке снеговики бастовали против застройки
Сегодня, 7:21
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lesjasap

В Муринском парке снеговики бастовали против застройки

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Персонажи вышли на парад против застройки парка спортивными объектами.

В Муринском парке местные жители слепили снеговиков-оппозиционеров. Фигуры митингующих держат в руках плакаты с протестом против застройки зеленой территории города. В создании человечков из зимних осадков участвовало 20 петербуржцев. Совместными усилиями они создали 17 недовольных снеговиков. Среди них: панк, кот, доктор, свин и другие персонажи. В мероприятии также участвовали также несовершеннолетние.

Напомним, что на участке власти города планируют построить "Нова Арена", которая займет пространство в 1,8 гектара земли.

Фото: Вконтакте/За сохранение Муринского парка

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Теги: акция протеста, митингующие снеговики, муринский парк, парад снеговиков, против застройки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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