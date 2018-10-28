В Муринском парке снеговики бастовали против застройки

Персонажи вышли на парад против застройки парка спортивными объектами.

В Муринском парке местные жители слепили снеговиков-оппозиционеров. Фигуры митингующих держат в руках плакаты с протестом против застройки зеленой территории города. В создании человечков из зимних осадков участвовало 20 петербуржцев. Совместными усилиями они создали 17 недовольных снеговиков. Среди них: панк, кот, доктор, свин и другие персонажи. В мероприятии также участвовали также несовершеннолетние.

Напомним, что на участке власти города планируют построить "Нова Арена", которая займет пространство в 1,8 гектара земли.

Фото: Вконтакте/За сохранение Муринского парка