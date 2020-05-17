В Мурино задержали мужчину, который находится в межгосударственном розыске

В результате мужчина причинил ущерб на сумму около семи миллионов рублей.

В четверг, 4 ноября, мужчину, который находится в межгосударственном розыске, задержали оперативники уголовного розыска Главка в Мурино. Об этом сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Так, в четверг у дома по бульвару Менделеева был задержан 31-летний мужчина. По предварительным данным, в ноябре 2019 года подозреваемый путем обмана завладел чужой недвижимостью, находясь в Караганде. В результате мужчина причинил ущерб на сумму около семи миллионов рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье мошенничество согласно УК республики Казахстан.

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Фото: Piter.tv

