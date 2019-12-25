В Мурино мужчина надругался над знакомой

Мужчина, применив физическую силу, увез женщину к себе домой.

Жительница Петербурга обратилась в полицию с заявлением, в котором сообщила, что в одной из квартир на Привокзальной площади ее изнасиловал знакомый. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам потерпевшей, 12 марта мужчина, применив физическую силу, заставил девушку сесть в машину, а затем увез ее к себе домой. Утром пострадавшая вызвала такси и покинула его квартиру.

Мужчину задержали по адресу, который указала заявительница. Полицейские изъяли постельное белье. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Piter.tv стало известно, что скопинский маньяк не вернулся домой.

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