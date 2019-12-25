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В Мурино мужчина надругался над знакомой
Сегодня, 13:09
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kraratau27

В Мурино мужчина надругался над знакомой

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Мужчина, применив физическую силу, увез женщину к себе домой.

Жительница Петербурга обратилась в полицию с заявлением, в котором сообщила, что в одной из квартир на Привокзальной площади ее изнасиловал знакомый. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам потерпевшей,  12 марта мужчина, применив физическую силу, заставил девушку сесть в машину, а затем увез ее к себе домой. Утром пострадавшая вызвала такси и покинула его квартиру. 

Мужчину задержали по адресу, который указала заявительница. Полицейские изъяли постельное белье. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее в Piter.tv стало известно, что скопинский маньяк не вернулся домой.

Фото: pixabay

Теги: изнасилование, мурино, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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