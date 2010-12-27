В Мурино власти Ленобласти начали сезон дорожных работ

Чиновники планируют строительство развязки с КАД и расширение перекрестка Шоссейной улицы с дорогой на Бугры.

В Мурино начали сезон дорожных работ. Об этом сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти. Чиновники планируют строительство развязки с КАД и расширение перекрестка Шоссейной улицы с дорогой на Бугры.

Коммерческая компания "Возрождение" уже проводит подготовительные работы к началу строительства. В Мурино перекроют перекресток Шоссейной улицы и безымянной дороги на Бугры с расширением последней на участке вдоль гипермаркета "Лента".

Уже определены сроки реконструкции. Первые работы планируют начать в мае и завершить до начала августа. Всего, по строительству развязки, специалисты планируют деятельность до 2020 года.

Также в пресс-службе правительства Ленобласти сообщили, что скоро будет завершен генеральный план поселка Бугры. В новый документ включат сведения о продлении проспекта Культуры, что облегчит ситуации на дорогах в части Всеволожского района.

Фото:Pixabay.com