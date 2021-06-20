В Мурино прохожие спасли молодого человека от похищения

Над молодым человеком устроили самосуд, обвиняя его в развращении ребенка.

В ночь на 20 июня горожане вмешались в драку в Мурино, где несколько молодых людей схватили парня и попытались затащить его в черный автомобиль Nissan Pathfinder. Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Инцидент произошел ночью на одной из улиц, где устроили драку. Молодой человек сопротивлялся, тогда ему на помощь пришли прохожие. На кадрах видео можно наблюдать, как над молодым человеком устроили самосуд: повалили на землю и угрожали. Также слышно, что девушка просит похитителей показать документы, но, когда ситуация начала выходить из-под контроля, начала указывать на то, что самосуд — не дело.

В то время как сотрудники полиции были в пути, люди выяснили мотивы мужчин. Выяснилось, что они обвиняли молодого человека в том, что он якобы участвовал в развращении ребенка. Организаторы самосуда пытались показать поваленному на землю в качестве доказательства видео разговора с ребенком.

Полицейские забрали в отделение и парня, и тех, кто пытался совершить над ним самосуд.

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