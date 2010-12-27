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В Мурино похитили начальника "Силовых машин"
Сегодня, 10:31
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lesjasap
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В Мурино похитили начальника "Силовых машин"

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Злоумышленники забрали с собой начальника участка "Силовых машин" и увезли его в неизвестном направлении.

Во Всеволожском районе из собственной квартиры похитили начальника участка “Силовых машин”.
 
Известно, что дверь в квартиру по Новой улице в поселке Мурино  была открыта. Оперативники обнаружили следы борьбы. В помещении остался включенный свет. Хозяина найти пока что не удалось. 
 
Об исчезновении 40-летнего мужчины сообщила его мать. Она обратилась в полицию с заявлением 3 октября. По словам женщины, ее сын пропал еще 1 октября. Он не вышел на работу и перестал отвечать на телефонные звонки. Последний раз с ним говорили в шесть часов вечера 1 октября. 
 
В настоящее время ведутся поиски. У похищенного выделяются особые предметы в виде шрамов на щеке и переносице.
Теги: мурино , похищение , силовые машины
Категории: Новости СПб

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