В Мурино похитили начальника "Силовых машин"

Злоумышленники забрали с собой начальника участка "Силовых машин" и увезли его в неизвестном направлении.

Во Всеволожском районе из собственной квартиры похитили начальника участка “Силовых машин”.

Известно, что дверь в квартиру по Новой улице в поселке Мурино была открыта. Оперативники обнаружили следы борьбы. В помещении остался включенный свет. Хозяина найти пока что не удалось.

Об исчезновении 40-летнего мужчины сообщила его мать. Она обратилась в полицию с заявлением 3 октября. По словам женщины, ее сын пропал еще 1 октября. Он не вышел на работу и перестал отвечать на телефонные звонки. Последний раз с ним говорили в шесть часов вечера 1 октября.

В настоящее время ведутся поиски. У похищенного выделяются особые предметы в виде шрамов на щеке и переносице.