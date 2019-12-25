В Мурино мужчина выстрелил в приятеля из ружья "Сайга"

В полицию 11 марта поступило сообщение о том, что в Мурино мужчина получил огнестрельное ранение в плечо. Мужчина был госпитализирован в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.
Пострадавшим является мужчина 1988 года рождения. Под подозрение в совершении преступления попал мужчина 1976 года рожления. Предполагается, что во время распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт. В результате один из них выстрелил из своего ружья "Сайга" в оппонента.
Подозреваемый был задержан. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщали, что в Невском районе таксист выстрелил в мужчину из пистолета.
Фото: pixabay
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