В Мурино и Буграх в сентябре откроются три детских сада

Два сада рассчитаны на 100 детей, еще один – на 80.

Госстройнадзор Петербурга дал разрешение на ввод в эксплуатацию двух детских садов в Мурино и одного в Буграх. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Детские садики должны открыть свои двери для малышей уже в начале сентября. Два из них находятся в Мурино и рассчитаны на 100 детей каждый, еще один в Буграх – на 80 воспитанников.

Кроме того, готов принять детей встроенно-пристроенный садик на улице Шувалова, который ранее не использовали. А также в ближайшее время введут в эксплуатацию еще один детсад в Мурино на 100 мест.

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