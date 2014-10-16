За текущий год заключили более 35 контрактов по объектам Адресной инвестиционной программы

Среди контрактов оказалось строительство нескольких школ в разных районах.

В понедельник, 2 августа, в пресс-службе комитета по строительству рассказали, что за семь месяцев текущего года Фондом капитального строительства и реконструкции ведет активную работу по заключению государственных контрактов на строительство и проектирование социальных объектов в рамках Адресной инвестиционной программы и уже заключил больше 20 контрактов на строительство и 17 контрактов на проектирование объектов.

Так, среди заключенных договоров самыми крупными оказались строительство двух школ на 825 мест в Невском районе, на 1100 мест в Московском районе, на 550 мест в Колпино.

Помимо этого специалисты дали старт реконструкции спортивной школы олимпийского резерва в Пушкине. Также в Приморском районе появилась новая поликлиника для взрослых на 600 посещений в смену.

Ранее мы писали, что вице-губернатор встретился с работниками "Метростроя".

Фото: Piter.tv