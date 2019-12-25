В Мурино почти к готов последний корпус ЖК "Десяткино 2.0"

Осталось выполнить 8% всех работ.

В Мурино более 150 рабочих завершают возведение последнего корпуса жилого комплекса "Десяткино 2.0". Как сообщает пресс-служба комитета по строительству Ленобласти, осталось выполнить 8% всех работ.

Основное внимание сосредоточено на окончательной отделке фасада. Параллельно проходят работы по покраске потолков в общественных зонах, а также осуществляется проверка инженерных систем. Асфальтирование территории завершено, и продолжается благоустройство участка.

Ожидается, что осенью начнётся передача ключей от квартир для участников долевого строительства.

Завершение проекта осуществляется Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области. Первые два корпуса "Десяткино 2.0" были сданы в эксплуатацию весной 2024 года, и сейчас активно ведётся передача квартир в уже введённых в эксплуатацию домах.

Ранее мы сообщили о том, что бесплатные юридические консультации в Ленобласти станут более доступными.

Фото: комитет по строительству Ленобласти