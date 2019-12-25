В Мраморном зале Российского этнографического музея состоится "Бал дебютантов"

Он реализуется на грант в размере 2 271 388 рублей.

В Мраморном зале Российского этнографического музея (Инженерная ул., 4/1Е) 12 июня состоится "Бал дебютантов".Об этом сообщила пресс-служба Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Проект разработан и реализуется Международной ассоциацией балов, он стал победителем первого конкурса грантов 2021 года Президентского фонда культурных инициатив и реализуется на грант в размере 2 271 388 рублей.

Студенческий бал объединит 8 крупнейших университетов Северной столицы: СПбГУ, СПбГЭУ, СПбПУ, СЗИУ РАНХиГС, РГПУ им. А.И. Герцена, НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Горный университет и ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.

В рамках подготовки более 450 студентов на протяжении 3 месяцев проходят танцевальное обучение. Они участвуют в еженедельных занятиях и репетициях, посещают специально разработанные лекции по этикету, истории музыки и танцев.

Фото: ВКонтакте / Международная Ассоциация Балов