В Можайском городском округе пресекли деятельность нарколаборатории

По предварительным данным следствия, задержанный организовал производство запрещенных веществ в арендованном доме.

В Можайском городском округе полицейские пресекли деятельность нарколаборатории. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По предварительным данным следствия, 24-летний житель Москвы организовал производство запрещенных веществ в арендованном доме на участке в одном из СНТ Подмосковья. В ходе обысков были изъяты контейнер, четыре полимерных пакета с неизвестным порошком, канистры с жидкостью, электронные весы, противогаз, а также различное лабораторное оборудование и посуду.

Отмечается, что у задержанного уже была судимость. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Приморье задержали подозреваемого в поджоге склада.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА