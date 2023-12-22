В Можайском городском округе пресекли деятельность нарколаборатории

В Можайском городском округе полицейские пресекли деятельность нарколаборатории. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".
По предварительным данным следствия, 24-летний житель Москвы организовал производство запрещенных веществ в арендованном доме на участке в одном из СНТ Подмосковья. В ходе обысков были изъяты контейнер, четыре полимерных пакета с неизвестным порошком, канистры с жидкостью, электронные весы, противогаз, а также различное лабораторное оборудование и посуду.
Отмечается, что у задержанного уже была судимость. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.
Ранее мы сообщали, что в Приморье задержали подозреваемого в поджоге склада.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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