В Моздоке сотрудник МЧС вытащил енота из мусорного бака

Зверь отправлен в естественную среду обитания.

Сотрудник российского экстренного ведомства спас енота, который не мог самостоятельно выбраться из мусорного бака. Инцидент произошел на территории города Моздок, находящегося в Северой Осетию. Сообщение о произошедшем поступило от местного жителя. Он пояснил, что лесной гость сильно напуган и не справляется с проблемой. В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что сотрудники не могли не помочь дикому зверю, который оказался в сложном положении. При помощи садок специалисты выловили животное, а затем выпустили его в естественную среду обитания.

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Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС