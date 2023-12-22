На Пискаревском проспекте горел ангар на площади 300 "квадратов"

В 06:32 пожару был присвоен дополнительный номер 1БИС. В МЧС по Петербургу опубликовали видео тушения здания.

В Красногвардейском районе сегодня, 9 февраля, произошел пожар. На Пискаревском проспекте в доме № 144 загорелся ангар. Пламя охватило 300 "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Очевидцы позвонили в "01" в 05:43 утра. На место случившегося прибыли 20 спасателей и пять спецмашин.

Огонь повредил половину площади ангара. В 06:32 пожару был присвоен дополнительный номер 1БИС. Спустя 50 минут пламя локализовали, ранг пожара понизили.

Сведения о пострадавших не поступали. Проводится проверка.

Ранее мы писали, что еще один серьезный пожар произошел в Невском районе. На улице Евдокима Огнева во время пожара погиб человек.

Видео: Telegram / МЧС Санкт-Петербурга