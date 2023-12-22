На улице Евдокима Огнева во время пожара погиб человек

Огонь охватил пять "квадратов" в одной из комнат.

В Невском районе сегодня, 9 февраля, произошел пожар. На улице Евдокима Огнева, 10, корпус 3, горела квартира. В результате случившегося погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил в 07:14. В "двушке" горела комната, огонь распространился по площади пять "квадратов".

На место случившегося прибыли две спецмашины и 10 спасателей. Они потушили пламя за 20 минут.

В квартире обнаружили бездыханного человека. Его не удалось спасти.

Причина возгорания устанавливается. Проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Московском районе из горящего дома эвакуировали 22 человека. Есть пострадавшие.

Фото: Piter.tv