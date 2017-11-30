В Москве журналиста "Известий" избили в караоке за то, что он отказался платить штраф

В СМИ рассказали о причинах конфликта.

СМИ сообщают о том, что в российской столице охрана караоке-бара "Москва-24" избила 37-летнего журналиста "Известий" Кирилла Полякова. Это произошло якобы из-за того, что мужчина не хотел платить штраф за потерянный номерок от гардероба. Сначала с мужчиной пытался поговорить менеджер заведения. После этого сотрудник учреждения решил применить силу к посетителю. Со ссылкой на очевидцев конфликта в Telegram-каналах пишут о том, что во время ссоры Поляков начал спорить с охранником, но оппонент не выдержал этого и нанес мужчине несколько ударов по голове. На кадрах, распространившихся по социальным сетям, видно, что пострадавшего били по лицу. Сам представитель СМИ заявил докторам и правоохранителям о том, что его якобы били ногами по голове. По предварительным сведениям, такие данные не подтверждаются. Сейчас пострадавший госпитализирован в больницу. Медики подозревают у него сотрясение мозга.

Мужчина жестоко избил женщину в Екатеринбурге.

Видео: Telegram / BAZA