Пассажирку из Петербурга отправили в психбольницу после попытки открыть дверь летящего самолета

В самолете ее остановили другие пассажиры.

Пассажирка самолета Санкт-Петерубург – Москва попыталась открыть аварийный выход и выпрыгнуть из самолета во время полета. Инцидент произошел в ночь на 23 июля. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на Управление на транспорте МВД России по Центральному Федеральному округу.

Женщину остановили другие пассажиры самолета. После посадки ее доставили в полицию, а потом перенаправили в психиатрическую больницу.

Женщина помещена в специализированное медицинское учреждение. Нарушений полета не было. Управление на транспорте МВД России по Центральному Федеральному округу

Ранее самолет вернулся в Петербург из-за треснувшего стекла в кабине пилотов.

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