  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пассажирку из Петербурга отправили в психбольницу после попытки открыть дверь летящего самолета
Сегодня, 13:16
164
nastya960

Пассажирку из Петербурга отправили в психбольницу после попытки открыть дверь летящего самолета

0 0

В самолете ее остановили другие пассажиры.

Пассажирка самолета Санкт-Петерубург – Москва попыталась открыть аварийный выход и выпрыгнуть из самолета во время полета. Инцидент произошел в ночь на 23 июля. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на Управление на  транспорте МВД России по Центральному Федеральному округу.

Женщину остановили другие пассажиры самолета. После посадки ее доставили в полицию, а потом перенаправили в психиатрическую больницу.

Женщина помещена в специализированное медицинское учреждение. Нарушений полета не было.

Управление на транспорте МВД России по Центральному Федеральному округу

Ранее самолет вернулся в Петербург из-за треснувшего стекла в кабине пилотов.

Фото: pixabay.com

 

Теги: пулково, самолет, шереметьево
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии