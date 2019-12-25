В Москве женщина на автомобиле врезалась в жилой дом

По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем.

На Юге Москвы машина врезалась в жилой дом, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.

Автомобиль "Хонда" под управлением женщины врезался в многоквартирный дом по адресу улица Домодедовская, д. 1, к. 1. По предварительным данным, водителю резко стало плохо во время движения, и она потеряла управление транспортным средством.

В результате ДТП женщина получила закрытую черепно-мозговую травму.

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Фото:Piter.TV