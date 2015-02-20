В Москве займутся реабилитацией переболевших коронавирусом после прохождения пиковых значений заболеваемости

Речь идет о комплексной реабилитации и профилактике осложнений у переболевших.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что столичные власти намерены заняться реабилитацией москвичей, которые переболели коронавирусом. Сделать это планируется после прохождения пиковых значений заболеваемости.

Собянин разместил видео со встречи с кандидатами в депутаты Госдумы. Так, главврач ГКБ № 52 Марьяна Лысенко сказала, что важнейшей задачей для здравоохранения в ближайшие несколько лет станет комплексная реабилитация и профилактика осложнений у людей, которые переболели коронавирусом.

По ее словам, часто болезнь не проходит без ущерба для здоровья.

Делать это нужно в ближайшее время с прогнозами на будущее. Это важно и для населения Москвы, и для РФ в целом. <...> Это, конечно, молодые люди в том числе, <...> которые потом могут получить хронические заболевания, - сказала она.

Ранее мы писали, что для полностью вакцинированных россиян свои границы открывает Венгрия.

Видео: Youtube/Блог Сергея Собянина