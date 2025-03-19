В Москве задержана банда лжеюристов, предлагавшая "правовую помощь"

Лжеюристы, подозреваемые в хищении у граждан денежных средств под видом правовой помощи, задержаны российскими правоохранительными органами из Северо-Западного округа столицы. Соответствующее заявление сделала в социальных четях официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Согласно предварительным сведениям от полиции, для совершения противоправных действий злоумышленники зарегистрировали несколько компаний. Далее они арендовали офисные помещения в Васнецовом, Кривоколенном переулках и на Малой Бронной улице Москвы. В СМИ и социальных сетях преступники разместили рекламу своих услуг. Обратившимся за помощью клиентам обещалось успешное решение широкого спектра проблем.
Граждане заключали договоры на оказание юридических услуг и производили оплату. Однако аферисты свои обещания не выполняли, переставали выходить на связь и присваивали полученные от клиентов деньги.
пресс-служба МВД РФ
Оперативники задержали семерых подозреваемых в мошенничестве . При обысках были изъяты документы, имитирующие юридическую и финансовую деятельность, электронные носители информации. С заявлением в полицию обратилось порядка 30 человек, пострадавших от деятельности лжеюристов. По предварительным оценкам, общий материальный ущерб составляет более пяти миллионов рублей. Ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Сейчас подозреваемые остаются на свободе под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
В арендованном доме в Ломоносовском районе Ленобласти обнаружили нарколабораторию.
Фото и видео: Telegram / Ирина Волк
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