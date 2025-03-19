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В арендованном доме в Ломоносовском районе Ленобласти обнаружили нарколабораторию

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В доме нашли 23 пакета с веществом белого цвета общей массой более 28 килограммов.

Сотрудники УНК ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти и регионального Главка пресекли деятельность нарколаборатории в Ломоносовском районе. Об этом сообщила официальный представитель полиции Ирина Волк 19 марта. 

Предварительно, двое злоумышленников из Смоленской области арендовали дом, где оборудовали лабораторию по производству запрещенных веществ и наняли на работу местного жителя. Подозреваемых задержали. В доме нашли 23 пакета с веществом белого цвета общей массой более 28 килограммов, канистры с химическими реактивами и прекурсорами и лабораторное оборудование. 

После исследования двух пакетов вещества установлено, что в них находится смесь, содержащая метадон, массой свыше 1,5 килограмма. Остальное также изучат.

Возбуждены уголовные дела по ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу, их помощнику избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. 

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Большевиков задержали трех распространителей наркотиков. 

Видео, фото: Telegram / Ирина Волк 

Теги: ломоносовский район, нарколаборатория
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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