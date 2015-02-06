На проспекте Большевиков задержали трех распространителей наркотиков

Двое подозреваемых задержаны. В отношении третьего фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения.

Полиция Петербурга задержала трех распространителей наркотиков. Подробностями поделились в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские 11 марта у дома 37 по проспекту Большевиков задержали трех 24-летних мужчин: гражданина одной из стран ближнего зарубежья, его бывшего соотечественника, получившего российское гражданство, и уроженца Сахалинской области. Все трое являются закладчиками двух онлайн-магазинов по продаже запрещённых веществ.

В Chevrolet Cruze, принадлежащем одному из фигурантов, полицейские обнаружили и изъяли пакет со свертками внутри. Экспертиза установила, что в одном из изъятых свертков находится почти 10 граммов мефедрона.

По адресу проживания второго задержанного, в квартире дома 19 по проспекту Солидарности, оперативниками изъято еще два пакета со свертками внутри, упаковочный материал, весы, а также ноутбук и мобильные телефоны, содержащие информацию, имеющую доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Двое подозреваемых задержаны. В отношении третьего фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее на Московском вокзале задержали наркокурьера с килограммом гашиша.

Фото: Piter.tv