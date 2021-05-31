В Москве задержан подозреваемого в поджоге бара на Зеленодольской улице

Полиция задержала мужчину, который повредил чужое имущество из-за личной неприязни.

Сотрудники уголовного розыска российских правоохранительных органов по району Кузьминки города Москвы задержали 41-летнего жителя столицы, который подозревается в поджоге бара по Зеленодольской улице. В МВД уточнили, что никто не пострадал в ходе происшествия, однако сумма причинённого собственникам ущерба составила 870 тысяч рублей. По предварительным сведенияи, преступление совершено местным жителем на почве личной неприязни к сотрудникам заведения. Для осуществления своего плана мужчина пришел к зданию ночью, затем разбил окно и кинул внутрь помещения подожжённую ёмкость с легковоспламеняющейся жидкостью. После этого злоумышленник скрылся. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело части 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ, Жителю города избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа