В Москве полиция задержала участника Pussy Riot в полицейской форме

Кроме того данный гражданин нарушил режим самоизоляции.

Сотрудники столичного МВД выявили и задержали мужчину за незаконное ношение формы МВД и за нарушение самоизоляции.

ГУ МВД РФ по Москве сообщает, что сотрудники полиции выявили и задержали 32-летнего жителя столицы, который осуществил незаконное ношение форменной одежды со знаками различия правоохранительных органов РФ, а конкретно формы сотрудника полиции МВД России. Кроме того, данный гражданин находился в более чем 500 метрах от места проживания, чем нарушил режим самоизоляции. На данного гражданина составлены административные протоколы по двум статьям.

ТАСС сообщает, что данный гражданин участник группы Pussy Riot и издатель "Медиазоны" Петр Верзилов.

Видео: МВД РФ Москва