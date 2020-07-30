В Москве задержали стрелка с улицы Исаковского

У стрелка при обыске обнаружен целый арсенал оружия.

Столичные полицейские нашли и задержали стрелка, который ранил 3 человек.

Инцидент произошел на улице Исаковского в Москве. Мужчина с приятелем обнаружили во дворе дома подвыпившую компанию. Завязался конфликт, в ходе которого мужчина достал предмет, похожий на оружие, произвел выстрелы в сторону пьяной компании. Затем мужчина подошел к своему автомобилю, оставил там оружие и скрылся.

Полиция установила личность владельца автомобиля, где лежало оружие, а затем нашли и задержали стрелка. Им оказался 49-летний местный житель. При обыске в квартире и машине обнаружено и изъят целый арсенал: предмет, схожий с револьвером системы Нагана, пистолетная рама со стволом и затвор, сигнальный пистолет и магазин к нему, 252 патрона разного калибра, предмет, схожий с револьвером, предметы, схожие с карабином в количестве 3 штук, боеприпасы в количестве 264 штук, составные части различного оружия, а также порох весом 250 граммов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Задержанный находится под домашним арестом.

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Видео: МВД МЕДИА